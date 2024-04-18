طمرة: إصابة شخص جراء انفجار مركبة

أسفر انفجار مركبة في مدينة طمرة عن إصابة شخص بجراح وصفت بالخطيرة، أحيل على إثره إلى المستشفى لتلقي العلاج.

من مكان انفجار المركبة

أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء انفجار مركبة في مدينة طمرة؛ مساء اليوم الخميس.

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وأفيد بأن منزل المصاب سبق وأن تعرض لإطلاق نار، ويدور الاشتباه حول زرع عبوة ناسفة بالمركبة ما أدى إلى انفجارها.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، إذ عانى جروحا خطيرة في أنحاء جسده.

وأحيل المصاب، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات انفجار المركبة.

يتبع...