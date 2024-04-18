مصرع عامل في ورشة بناء بمستوطنة أريئيل

أسفر حادث عمل وقع، صباح اليوم، في ورشة بناء بمستوطنة أريئيل بالقرب من بلدة سلفيت في الضفة الغربية، عن مصرع عامل في الثلاثينيات من العمر.

لقي عامل، يبلغ من العمر 30 عامًا، مصرعه في موقع بناء في مستوطنة أريئيل بالقرب من بلدة سلفيت في الضفة الغربية، صباح اليوم الخميس.

وفي التفاصيل، لقي عامل (30 عاما) مصرعه في ورشة بناء خلال عمله في مصنع بمنطقة أريئيل الصناعية، بعد أن أصيب بجسم ثقيل. ووصلت طواقم خدمة "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ووجدته مصاباً بإصابة خطيرة في الرأس ولم تبدو عليه علامات تدل بأنه على الحياة، واضطرت إلى إعلان وفاته.

وفتحت الشرطة الإسرائيلية ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطار ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

تفاصيل أوفى بعد قليل...