إسرائيل تهاجم أهدافا في إيران: "اعتراض مسيرات صغيرة بنجاح"

أصوات الانفجارات في أصفهان ناتجة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدد من المسيرات الصغيرة

شنت إسرائيل ضربة ضدّ إيران ردًّا منها على الهجوم الإيراني الذي استهدف أراضيها ليل السبت - الأحد الماضي، وسط أنباء عن سماع دوي انفجارات في أصفهان وشيراز وطهران ناجمة عن أنظمة الدفاع الجوي.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأكد مسؤول أميركي في إحاطة لوسائل إعلام أميركية، أن "الموقع المستهدف ليس نوويا". وبحسب المسؤول، فإن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني جاء "محدودا" واستهدف مواقع عسكرية إيرانية.

وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني فجر اليوم، الجمعة، بوجود تقارير عن "انفجارات مُدوّية" سُمعت في محافظة أصفهان وغيرها من محافظات البلاد، مشيرا إلى أنّ أسبابها مجهولة.

وأكدت التقارير الإيرانية أن "المنشآت النووية الإيرانية آمنة ولم تتعرض لأي ضرر".

يأتي ذلك في وقت سبق لإسرائيل أن أعلنت نيّتها الردّ على هجوم إيران ضدّ أراضيها، نهاية الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم منظمة الفضاء الإيرانية، إن الدفاعات الجوية أسقطت عدة مسيرات صغيرة بنجاح.

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد تغيير في تعليمات قيادة الجبهة الداخلية (باستثناء التوجيهات الحالية). إذا كانت هناك تغييرات، فسيتم إبلاغ الجمهور بها على الفور".

وأفادت وكالة "فارس" الإيرانية بأنه تم تفعيل مضادات دفاعية بمحافظة أصفهان لإسقاط جسم يحتمل أنه مسيرة صغيرة. وذكرت تقارير أميركية أن واشنطن "على علم بأنباء عن توجيه إسرائيل ضربة داخل إيران".

وألغيت الرحلات الجوية بمطار الإمام الخميني الدولي بطهران حتى العاشرة والنصف صباحا، وعقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماع طارئ فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني حالة التأهب القصوى.

وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الإيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لـ3 أهداف في سماء مدينة أصفهان، ولفتت التقارير إلى عدم وقوع أي انفجارات على الأرض في مدينة أصفهان وأن أصوات الانفجارات ناجمة عن الدفاعات الإيرانية.

وبحسب وكالة "إيرنا" الإيرانية الرسمية، فقد تم تفعيل الدفاعات الجوية في عدة محافظات إيرانية بما في ذلك في مدينة تبريز، وسط أنباء عن أصوات انفجارات ناجمة عن وسائط الدفاع الجوي.

وأكد المتحدث باسم وكالة الفضاء الايرانية أنه "تم إسقاط عدة طائرات مسيرة صغيرة بنجاح بواسطة الدفاع الجوي للبلاد"، وأكد عدم وجود "أي دليل حتى الآن، حول الهجوم الصاروخي على أصفهان".