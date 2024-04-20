العراق: قتيل وجرحى في قصف أميركي استهدف قاعدة عسكرية للحشد الشعبي

قتل شخص وأصيب آخرون في قصف جوي نسب لواشنطن على قاعدة عسكرية للحشد الشعبي في محافظة بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد؛ بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت.

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وبحسب وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي، فإن 8 مقاتلين من الحشد الشعبي والجيش العراقي أصيبوا جراء الغارة الجوية؛ فيما أكد مصدر في وزارة الداخلية العراقية مقتل شخص ووقوع 8 إصابات.

وأصدر مكتب الحشد الشعبي بيانا اتهم فيه الولايات المتحدة الأميركية بالمسؤولية عن القصف، وجاء فيه، أن "قصفا أميركيا طال قاعدة كالسو واستهدف مديرية الدروع وسرايا الجهاد والنخبة"، مشيرا إلى أن القصف لم يسفر عن قتلى أو جرحى في صفوف الحشد الشعبي.

وقالت هيئة الحشد الشعبي، إن "عدوانا أميركيا استهدف قاعدة كالسو، ولا إصابات في صفوف الحشد"؛ فيما أفادت وسائل إعلام مقربة من الحشد الشعبي، بأن إصابات وقعت في صفوف القوات الأمنية جراء العدوان على القاعدة.

وأكدت مصادر أمنية وأخرى بالجيش العراقي وقوع انفجار هائل في قاعدة عسكرية تستخدمها قوات الحشد الشعبي.

ونقلت "رويترز" عن مصادر أمنية عراقية، لم تسمها، قولها إن الانفجار في القاعدة التي تستخدمها قوات الحشد الشعبي جاء نتيجة ضربة جوية مجهولة المصدر.

وبحسب تقارير، فإن العدوان الجوي استهدف مقر مديرية الدروع التابعة للحشد الشعبي في قاعدة "كالسو" بمحافظة بابل.

وأفيد بأن قاعدة "كالسو" العسكرية تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي.

وأظهرت توثيقات مصورة من المنطقة، وقوع انفجار هائل وتصاعد أعمدة الدخان لتغطي سماء المنطقة.

ويأتي هذا القصف بعد ساعات من هجوم نسب لإسرائيل وطال مدينة أصفهان الإيرانية، والذي استهدف مواقع إيرانية في رد على الهجوم الإيراني على تل أبيب مطلع الأسبوع الجاري.

كما يتزامن القصف مع زيارة رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، إلى الولايات المتحدة، والتي قال الأخير إنها "شهدت حوارا صريحا" مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ومسؤولي الإدارة الأميركية حول الوضع في المنطقة، محذرا من مخاطر التصعيد.