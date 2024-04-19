مصرع شخصين في حادث طرق على شارع 1

أسفر حادث طرق بين سيارة وشاحنة عن مصرع شخصين وإصابة ثالث بجراح على شارع 1 قرب محور طرق "عانفا".

لقي شخصان، في الخمسينيات من عمره، مصرعيهما في حادث طرق بين سيارة وشاحنة على شارع 1 قرب محور طرق "عانفا"؛ مساء اليوم الجمعة.

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ووصل طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" إلى مكان الحادث، ولم يكن أمامه سوى إقرار وفاة مصابين متأثرين بإصابتهما الخطيرة.

كما أسفر الحادث عن إصابة شخص (50 عاما) بجراح وصفت بالطفيفة، وقد جرى نقله إلى مستشفى "أساف هروفيه" لتلقي العلاج.

وقال مضمد وصل إلى مكان الحادث، إن "الشخصين كانا فاقدان للوعي ودون نبض أو تنفس، ولم يكن أمامنا سوى إقرار وفاتهما في المكان ونقل مصاب آخر بحالة طفيفة إلى المستشفى".

ووصلت الشرطة إلى مكان الحادث وباشرت التحقيق في ملابساته، علمًا أنه وقع في مقطع شهد احتجاجات ضد الحكومة الإسرائيلية في وقت سابق مساء اليوم.

ولم تعرف بعد هوية الشخصين اللذين لقيا مصرعيهما.