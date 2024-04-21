سخنين: مقتل شاب وإصابة آخر بإطلاق نار

أفاد طاقم طبيّ بأن أفراده "قد أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقدّموا العلاج الطبيّ، وأحالوا شابا يبلغ من العمر 34 عاما إلى مركز الجليل الطبي بنهريا"، مشيرا إلى أنه "بحالة خطيرة مع إصابة نافذة"، اخترقت جسده.

فُتل شاب وأُصيب آخر في جريمة إطلاق نار ارتُكبت في مدينة سخنين، مساء اليوم الأحد.

وأفاد طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة في المدينة، بأنه تلقى "بلاغا عن جرحى من جرّاء حدث عنف في سخنين".

وأضاف أن أفراده "قد أقرّوا وفاة شاب يبلغ من العمر 20 عاما، وقدّموا العلاج الطبيّ، وأحالوا شابا يبلغ من العمر 34 عاما إلى مركز الجليل الطبي بنهريا"، مشيرا إلى أنه "بحالة خطيرة مع إصابة نافذة"، اخترقت جسده.

وذكر أحد أفراد الطاقم الطبي الذي وصل إلى المكان: "شاهدنا شابا يبلغ من العمر نحو 20 عاما، وكان فاقدا للوعي، ولا يتنفّس، وبدون نبض مع وجود جرح نافذ في جسده".

وتابع: "أجريت له الفحوصات الطبية وتبين أنه ما مِن علامات تدلّ على الحياة، لنعلن وفاته على الفور".

وقال المسعف ذاته: "كان هناك رجل آخر يبلغ من العمر 34 عامًا في حالة خطيرة، وقد أصيب أيضًا بجروح نافذة"، مضيفا: "قدّمنا ​​له العلاج الطبي ونقلناه في سيارة العناية المركزة إلى المستشفى"، لاستكمال تلقي العلاج.

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