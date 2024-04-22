جنوب لبنان.. قصف متبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله

قصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

تجدد القصف المتبادل بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله في المناطق الحدودية، الإثنين، استهدف حزب الله تموضعات وتجمعات ومواقع للجيش الإسرائيلي في المنطقة الحدودية، فيما شن الطيران الإسرائيلي عدة غارات على مواقع لبنانية، كما قصفت المدفعية الإسرائيلية محيط بلدات في الجنوب اللبناني.

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وقصف حزب الله عدة مواقع عسكرية إسرائيلية على المناطق الحدودية مع لبنان، حيث دوت صافرات الإنذار، عدة مرات في العديد من البلدات الإسرائيلية الحدودية ومناطق مختلفة بالجليل الغربي والأعلى.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية مع الأراضي المحتلة تبادلا لإطلاق النار بين جيش الاحتلال وحزب الله.