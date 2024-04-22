طمرة: إصابة شابين في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في طمرة عن إصابة شابين بجراح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، في وقت تشهد المدينة تصاعدا في أحداث العنف والجريمة بالأيام الأخيرة.

أصيب شابان، في الثلاثينيات من عمريهما، بجراح تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة في جريمة إطلاق نار ارتكبت بمدينة طمرة؛ اليوم الإثنين.

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وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، إذ عانيا إصابات اخترقت جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "رمبام" في حيفا لاستكمال العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

وشهدت طمرة في الأيام الأخيرة تصاعدا في أحداث العنف والجريمة، إذ أصيب شابان آخران الليلة الماضية بجراح خطيرة ومتوسطة جراء تعرضهما لإطلاق نار.

ومساء يوم الخميس، أصيب شخص، في الخمسينيات من عمره، بجراح وصفت بالخطيرة جراء انفجار مركبة في المدينة ويدور الاشتباه حول زرع عبوة ناسفة بالمركبة بعدما سبق وتعرض منزل المصاب لإطلاق نار من قبل.

إلى ذلك، يشهد المجتمع العربي تصاعدا وانفلاتا خطيرا حيث بلغت حصيلة ضحايا القتلى العرب إلى 57 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.