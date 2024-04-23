شفاعمرو: مصابان بحالة خطيرة في جريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو عن إصابة شخصين بجراح خطيرة؛ وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

أصيب شخصان بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضهما لجريمة إطلاق نار في مدينة شفاعمرو؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وقدم طاقم طبي العلاجات الأولية للمصابين، ثم جرى نقلهما على وجه السرعة إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة التي لم تعرف خلفيتها بعد؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

تأتي هذه الجريمة في وقت يشهد المجتمع العربي تصاعدا وانفلاتا خطيرا حيث بلغت حصيلة ضحايا القتلى العرب إلى 57 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.