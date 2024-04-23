مجلس الشيوخ الأميركي يصدق على المساعدات العسكرية لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان

من المقرر أن يكون الإجراء المقبل هو توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليصبح قانونا.

صدق مجلس الشيوخ الأميركي على حزمة المساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان؛ اليوم الثلاثاء.

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وتبلغ قيمة المساعدات العسكرية الكلية 95 مليار دولار، بينها مساعدات عسكرية بقيمة 26.4 مليار دولار لإسرائيل.

وحظي مشروع القانون بتأييد الغالبية في مجلس الشيوخ، إذ صوت لصالحه 80 مقابل معارضة 19 آخرين.

ومن المقرر أن يكون الإجراء المقبل هو توقيع الرئيس الأميركي، جو بايدن، ليصبح قانونا.

وكان مجلس النواب الأميركي قد وافق السبت على حزمة المساعدات ضمن 4 مشاريع قوانين منفصلة للمساعدات الخارجية؛ ليتم تجميعها في حزمة.

وأقر مجلس النواب المساعدات لإسرائيل بأغلبية 366 صوتا مقابل 58.

وبأغلبية 311 صوتًا مقابل 112، أقر مجلس النواب مشروع قانون مساعدات بقيمة 60.8 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا في ظل استمرارها في مواجهة حرب روسيا التي بدأت في شباط/ فبراير 2022.

كما وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على مشروع قانون لتقديم المساعدة لتايوان، وحلفائها في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بأغلبية 385 صوتًا مقابل 34.

إلى جانب المساعدة لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان، يتضمن مشروع القانون الرابع أولويات أخرى للأمن القومي، بما في ذلك حظر محتمل على تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، وبند يدعم دفع تكاليف المساعدة باستخدام الأصول الروسية التي تم الاستيلاء عليها، والعقوبات وغيرها من التدابير لمواجهة روسيا والصين وإيران.