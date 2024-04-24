الحوثيّون: هاجمنا بطائرات مسيّرة سفينة إسرائيليّة ومدمّرة أميركيّة

قال الحوثيون في بيان، إنهم نفّذوا "عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أميركية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة MSC VERACRUZ الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما".

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) اليمنية، مهاجمة مدمّرة حربيّة أميركيّة في خليج عدن، وسفينة إسرائيليّة في المحيط الهندي، بطائرات مسيّرة، مشددة على أن "العمليتين قدْ حققتا أهدافهما بنجاح".

وقال الحوثيون في بيان، صدر في وقت متأخر من مساء الأربعاء: "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وردا على العدوان الأميركي البريطاني على بلدنا، نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية عملية عسكرية استهدفتْ سفينة MAERSK YORKTOWN الأميركية في خليج عدن، بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة، وكانت الإصابة دقيقة".

وأضاف البيان: "نفذ سلاح الجو المسيّر... عمليتين عسكريتين استهدفتْ إحداهما مدمرة حربية أميركية في خليج عدن، بعدد من الطائرات المسيرة، واستهدفت العملية الأخرى سفينة MSC VERACRUZ الإسرائيلية في المحيط الهندي بعدد من الطائرات المسيرة، وقدْ حققت العمليتان أهدافهما".

وأكّد الحوثيون استمرارهم "في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانىء فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي، وكذلك في المحيط الهندي، حتى إيقاف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".

وأشاروا إلى أنهم ماضون "في اتخاذ المزيد من الإجراءات العسكرية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي والمحيط الهندي، دفاعا عن اليمن العزيز وتأكيدا على الموقف المساند للشعب الفلسطيني المظلوم".

ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر، شنّ الحوثيون عشرات العمليات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على سفن في البحر الأحمر وخليج عدن. ويقولون إنّ هذه العمليات تأتي تضامنا مع أهالي في غزة.

من جهتها، شكلت الولايات المتحدة تحالفا متعدد الجنسيات يهدف إلى حماية الشحن في البحر الأحمر، ونفّذت منذ منتصف كانون الثاني/يناير ضربات متكررة على أهداف للحوثيين في اليمن. وشاركت بريطانيا أيضا في العديد من تلك الضربات.

وفي وقت سابق، أعلن زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، أنّ 37 شخصا قتلوا في أكثر من 400 غارة جوية شنّتها الولايات المتحدة وبريطانيا على اليمن منذ مطلع العام.