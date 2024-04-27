الجديدة المكر: مقتل شاب برصاص الشرطة

زعمت الشرطة أن الشاب كان يحمل أداة حادة أراد مهاجمة أحد المشاركين في الشجار، فيما نفى شهود عيان رواية الشرطة وقال إنها "غير صحيحة، الشرطة قتلت مواطنا عربيا بدم بارد، ولم يحمل آداة حادة".

قتلت الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم السبت، شابا من بلدة الجديدة المكر، بعد أن وصلت لموقع جرى فيه شجار.

وزعمت الشرطة أن الشاب كان يحمل أداة حادة أراد مهاجمة أحد المشاركين في الشجار، فيما نفى شهود عيان رواية الشرطة وقال إنها "غير صحيحة، الشرطة قتلت مواطنا عربيا بدم بارد، ولم يحمل آداة حادة".

وكان قد أُصيب الشاب برصاص الشرطة بجراح خطيرة ثمّ نقل إلى مستشفى نهريا لتلقي الإسعاف الأولي وأعلن عن وفاته لاحقا في المستشفى.

وفي 12 نيسان/ أبريل، كان قد قتل يعقوب الطوخي، في الخمسينيات من عمره، برصاص شرطي كان بزي مدني في مدينة يافا.

العنف والجريمة

أصيب شاب، يبلغ 23 عاما من العمر، بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في بلدة بسمة طبعون؛ مساء أمس الجمعة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى مستشفى "رمبام" بحيفا لاستكمال العلاج.

وفي البعينة نجيدات، أقدم ثلاثة شبان على إطلاق النار على منزل في القرية، وفور ذلك تعرضوا للمطاردة من قبل عشرات المواطنين.

وتمكن الأهالي من القبض على الجناة الثلاثة واحتجازهم في أحد المنازل وهم مصابون نتيجة تعرضهم للاعتداء، حتى وصول الشرطة إلى المكان وتسليمهم لها.

ونقل اثنان من الشبان إلى المستشفى لتلقي العلاج، حيث وصفت حالة أحدهما (19 عاما) بالمتوسطة والآخر (20 عاما) بالطفيفة.