مصرع شاب و3 إصابات في حادث طرق قرب طبرية

لقي شاب (30 عاما) مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين بجراح متفاوتة في حادث طرق على شارع 767 قرب طبرية؛ اليوم السبت.

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وفي التفاصيل، فإن الحادث نجم عن اصطدام بين دراجتين ناريتين وسيارة خصوصية، ما أسفر عن إصابة شاب وشابة (25 عاما) من مستقلي الدراجتين الناريتين بجراح حرجة ومتوسطة.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" عمليات الإنعاش لأحد مستقلي الدراجة النارية، بيد أنه جرى إقرار وفاته متأثرا بجراحه.

وقال مضمد وصل إلى المكان، إن "الحديث يدور عن حادث صعب جدا بين دراجتين ناريتين وسيارة خصوصية، حيث كان أحد راكبي الدراجتين الناريتين فاقدا للوعي ودون نبض أو تنفس، وعلى الفور قدمنا له عمليات الإنعاش، كما قدم طاقم آخر العلاجات الأولية لراكبة الدراجة النارية الأخرى ومصابين آخرين حيث كانوا بوعيهم، وجرى نقلهم بسيارات العلاج المكثف إلى المستشفى لاستكمال العلاج".

ووصلت الشرطة إلى المكان وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث.