الشرطة تحقق مع بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان وتستدعيها لتحقيق رابع الخميس

محاجنة: "بعد التحقيق اليوم بدأنا نلمس نية الشرطة تقديم لائحة اتهام لكن المستغرب أن تستند لائحة الاتهام إلى مثل هذه المواضيع التي تمثل مواقف دول وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

حققت الشرطة الإسرائيلية اليوم، الثلاثاء، مع المحاضرة بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان، واستدعتها لتحقيق رابع بعد غد الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وقال المحامي الموكل بالدفاع عن بروفيسور شلهوب كيفوريان، علاء محاجنة، لـ"عرب 48"، إن "التحقيق معها اليوم كان حول مواضيع سياسية مثل تعريفها للاحتلال واعتبارها للقدس الشرقية منطقة محتلة وتعريفها عن نفسها كفلسطينية".

وأضاف أن "التحقيق في مثل هذه المواضيع يظهر نوايا الشرطة وسعيها إلى محاسبة بروفيسور نادرة شلهوب كيفوركيان على عملها كمحاضرة وأبحاثها التي تنتقد السياسات الإسرائيلية ومحاولة القضاء على مسيرتها".

وتابع محاجنة "بعد التحقيق اليوم بدأنا نلمس نية الشرطة تقديم لائحة اتهام لكن المستغرب أن تستند لائحة الاتهام إلى مثل هذه المواضيع التي تمثل مواقف دول وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن".

ولفت إلى أن "عمل الشرطة من المفترض أن يكون وفق القانون والمنطق، لكن عندما يكون المسؤول عنها بن غفير الذي هو بالأساس خارج عن القانون تكون هذه النتيجة حتمية، وفي السياق فقد أبرق 5 عمداء سابقين لكلية الحقوق في الجامعة العبرية رسالة إلى المستشارة القضائية للحكومة والمدعي العام يطالبون من خلالها بوقف التحقيق غير القانوني من جانب الشرطة".

وختم محاجنة بالقول إن "التحقيقات المتواصلة وتعامل الشرطة هو بمثابة انتقام على قرار المحكمة بإطلاق سراح موكلتي".

كما تطرق مركز "عدالة" الموكل بالدفاع عن بروفيسور شلهوب كيفوركيان، إلى التحقيقات المتواصلة معها بالقول إن "استمرار استدعاء الشرطة للبروفيسور نادرة شلهوب كيفوريان للتحقيق هو أمر غير قانوني ويتعدى صلاحية الشرطة الممنوحة لها في أمر التحقيق الذي صادق عليه النائب العام، والذي كان يتمحور بشكل أساسي حول 3 أسئلة عن المقابلة التي أجرتها ضمن حلقة ’بودكاست’".

وأشار إلى أن "ذلك يرقى إلى ملاحقة سياسية ومضايقات حول مضامين عملها الأكاديمي، وعليها أن تتوقف على الفور ونحن بصدد دراسة إمكانية الذهاب إلى المحكمة في حال لم يحصل ذلك".