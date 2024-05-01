المحكمة تحوّل صباح هنية شقيقة إسماعيل هنية للحبس المنزلي

قررت المحكمة في بئر السبع، اليوم، إحالة صباح عبد السلام هنية من تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، للحبس المنزلي بشروط مقيدة.

أطلقت محكمة الصلح في مدينة بئر السبع، اليوم الأربعاء، سراح صباح عبد السلام هنية (57 عامًا) من قرية تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، وهي شقيقة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحالتها للحبس المنزلي بشروط مقيدة، لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها.

وقال محامي الدفاع عن صباح هنية، زياد الباز، في حديث لمراسل "عرب 48"، أمير بويرات، إنه "بدايةً الحمد الله تم إطلاق سراح السيدة هنية إلى الحبس المنزلي، وذلك بموافقة النيابة العامة، إذ أننا استطعنا أن نثبت أن الأدلة الموجودة في الملف ضعيفة جدًا، وهذا أثبت أنه لا توجد أدلة كافية في الملف، والملف منذ البداية بسبب التحريض عليها، وهذا أكد أنه تمخض الجبل فولد فأرًا وسيولد نملا قريبًا".

وعن مدة الاعتقال المنزلي، أوضح أن "الاعتقال المنزلي حتى انتهاء الإجراءات القانونية، وهذا من الممكن أن يأخذ عدة أشهر أو أقل، إذ أننا سنتابع الملف، وسنحاول إغلاقه لأن الاتهامات في البداية كانت كبيرة وفنّدناها، وبقيت اتهامات صغيرة وأيضًا هذه غير صحيحة، ومن الواضح أن الملف كله تلفيق وسياسي أكثر من أنه جنائي أو أمني".

المحامي زياد الباز

وبخصوص الممتلكات التي تم العثور عليها، قال محامي الدفاع إنه "خلال جلسة المحكمة وفي الملف لم يتم ذكر الممتلكات التي تم العثور عليها في المنزل، واستطعنا أن نوضح أن كل هذه الممتلكات هي ليست لها، ونحن في الملف الآن نطالب بإعادة الممتلكات لأصحابها".

وختم المحامي الباز حديثه بالقول إن "كل قضية الاعتقال هي بسبب التحريض عليها من قبل وسائل الإعلام، وهذا ما استطعنا أن نثبته خلال المحكمة".

وكانت النيابة العامّة قد قدمت لائحة اتهام إلى محكمة الصلح في بئر السبع، يوم الأحد الموافق 21 نيسان/ أبريل 2024، ضد صباح هنية، نسبت إليها "التماهي مع منظمة إرهابية والتحريض".

وادعت النيابة في لائحة الاتهام، أنه "في 9 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، أرسلت صباح هنية عشرات الرسائل، بما في ذلك إلى شقيقها، رسائل واتساب تضمنت كلمات مدح وتعاطف وتشجيع لأعمال حماس التي حصلت في السابع من أكتوبر".

وزعمت النيابة أنه "في اليوم التالي وبعد عدة أيام أيضًا، أرسلت المتهمة رسالة أخرى في مجموعات الواتساب التي هي عضو فيها: أي شخص يمكنه إرسال هذا الدعاء لجميع الأسماء الموجودة معكم له تأثير كبير في تدمير العدو، هذه الصلاة لمرة واحدة. اللهم فرّقهم وفرّق بينهم واجعل تدبيرهم بهدمهم وهدم بنيانهم وتغيير حالهم وقرب نهايتهم واقطع حياتهم وأشغلهم بجثثهم وخذهم ليأخذوا عزيزًا من يمكن... اللهم احصهم عدداً واقتلهم ولا تترك منهم أحداً يا الله، اللهم افعل في ذبحهم وأبعد عنا شرهم يا الله… وصلى الله على محمد وعلى أمّة محمد".

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية وجهاز الأمن العام (شاباك)، فجر يوم الإثنين الموافق 1 نيسان/ أبريل 2024، صباح هنية، بعد أن اقتحمت بقوات كبيرة منزلها في بلدة تل السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بشبهة "التواصل مع ناشطي حماس والتماثل مع التنظيم الإرهابي والتحريض على عمل إرهابي ضد إسرائيل".