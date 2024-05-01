هدم منازل في مدينة المغار

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الأربعاء، منازل تعود لمواطنين في مدينة المغار بمنطقة الجليل، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الأربعاء، على هدم منازل تعود لمواطنين في مدينة المغار بمنطقة الجليل، بحجة البناء دون ترخيص.
من مكان الهدم في المغار، صباح اليوم
هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الأربعاء، منازل تعود لمواطنين في مدينة المغار بمنطقة الجليل، وذلك بذريعة البناء دون ترخيص.
تفاصيل أوفى بعد قليل...
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