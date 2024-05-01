هدم منازل في مدينة المغار

أقدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الأربعاء، على هدم منازل تعود لمواطنين في مدينة المغار بمنطقة الجليل، بحجة البناء دون ترخيص.