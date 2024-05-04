أم الفحم: وقفة احتجاجية مطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة

جاءت الوقفة بدعوة اللجنة الشعبية لتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، وضمن سلسلة من الوقفات التي تنظم اللجنة الشعبية من أجل تحرير جثمانه.

شارك العشرات مساء اليوم، السبت، في وقفة احتجاجية على الدوار الأول في أم الفحم، للمطالبة بتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة من مدينة باقة الغربية، الذي استشهد في السجون الإسرائيلية نتيجة سياسة الإهمال الطبي.

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ورفع المشاركون في الوقفة لافتات مطالبة بتحرير جثمان الشهيد دقة حتى تتمكن عائلته من دفنه، وذلك في الوقت الذي تعارض السلطات الإسرائيلية تحرير جثمانه، وكتب على بعض اللافتات "حرروا جثمان وليد"، "وليد أنهى محكوميته""، "إكرام الميت دفنه".

وهتف المشاركون في الوقفة رفضا للاعتقالات واحتجاز جثامين الشهداء، كما ضد الاعتقالات السياسية.

وجاءت الوقفة بدعوة اللجنة الشعبية لتحرير جثمان الشهيد الأسير وليد دقة، وضمن سلسلة من الوقفات التي تنظم اللجنة الشعبية من أجل تحرير جثمانه.

واستشهد الأسير دقة يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، بعد 38 عاما و14 يوما على أسره، ورغم انتهاء محكوميته الفعلية منذ 24 آذار/ مارس 2023.

وأصدرت عائلة الشهيد الأسير وليد دقة الأسبوع الماضي، بيانا دعت فيه لجنة المتابعة العليا والفواعل والأحزاب الوطنية والمؤسسات الحقوقية المحلية والدولية، إلى "الانضمام إلينا لإنهاء هذا الظلم الفادح الذي ما زال مستمرا بحق الأسير وليد دقة في حياته، وخلال مرضه قبل انقضاء محكوميته وبعدها، وحتى الإعلان عن استشهاده".

جاء ذلك بعد أن ردت "المحكمة بأن الجهات المختصة تحتاج مزيدا من الوقت (حتى 5 أيار/ مايو 2024) لأخذ موافقة وزير الجيش على احتجاز الجثمان بحكم ’حالة الطوارئ’، وذلك لعدم وجود صلاحية قانونية لدى أية جهة أخرى لأخذ الاحتجاز (الحاصل فعلا) على مسؤوليتها. ونحن، إذ نستنكر هذا الرد جملة وتفصيلا، ونرفض الإجراء العقابي اللاإنساني المتواصل (..)".