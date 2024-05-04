فجر السبت: إصابة 3 شبان من الضفة بجروح خطيرة بطمرة الزعبية إثر إلقاء قنبلة على مكان نومهم

نُقل المصابون إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وفقا لما جاء في بيان لشرطة إسرائيل.

انفجرت قنبلة ألقاها جُناة على منزل في مرحلة البناء، فجر اليوم السبت، في بلدة طمرة الزعبية، وأصابت 3 شبان من الضفة الغربية بالثلاثينيات من أعمارهم بجروح وصفت بالخطيرة، بسبب اختراق شظايا القنبلة لأجسادهم.

ونُقل المصابون إلى مستشفى "هعيمك" في العفولة لاستكمال العلاج، وفقا لما جاء في بيان لشرطة إسرائيل.

وكان قد أصيب 3 أشخاص بجروح وصفت حالة أحدهم بالخطيرة جراء شجار وقع في حارة 2 ببلدة عرعرة النقب؛ بعد انتصاف ليل الجمعة – السبت.

وقدم طاقم طبي من "نجمة داود الحمراء" العلاجات الأولية للمصابين، وقد عانى أحدهم (25 عاما) من إصابات اخترقت جسده بينما وصفت حالة المصابين الآخرين بالطفيفة.

وأحيل المصابون، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات وخلفية الشجار؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.