تقرير: حماس تقرر تعليق المفاوضات وإرجاء عودة وفدها للقاهرة

"قررت حماس تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار" و"إرجاء عودة وفد التفاوض للقاهرة انتظارا لما ستسفر عنه جهود الوسطاء"، بحسب نقلت صحيفة "العربي الجديد" عن مصدر في الحركة، مع بدء تهجير مناطق في مدينة رفح بالتزامن مع قصفها بكثافة.

قال قيادي في حركة حماس، اليوم الإثنين، في تصريحات لصحيفة "العربي الجديد"، إن الحركة قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإرجاء عودة وفد الحركة إلى القاهرة، وانتظار ما ستسفر عنه جهود الوساطة.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأوضح المصدر أن القرار اتخذ بعد التشاور مع فصائل المقاومة في قطاع غزة. وأكد أن حماس "قررت تعليق المفاوضات حول وقف إطلاق النار"، وأفاد بأن "القرار هو إرجاء عودة وفد التفاوض للقاهرة انتظارا لما ستسفر عنه جهود الوسطاء".

ولفت إلى أن "قيادة الحركة تلقت اتصالات من الجانب المصري مطالبة بعدم التصعيد العسكري وإعطاء الفرصة لاحتواء الأزمة".

تفاصيل أوفى تباعا...