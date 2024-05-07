مقتل "رجل أعمال يهوديّ" في مصر

يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان القتيل يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

أفادت تقارير بمقتل يهودي "رجل أعمال يهوديّ" في مصر، اليوم، الثلاثاء.

وذكرت هيئة البثّ الإسرائيليةّ أن "رجل أعمال يهودي، قُتل في الإسكندرية بمصر، على خلفية قومية على ما يبدو".

وقالت إنه يتمّ التأكّد لمعرفة ما إذا كان يحمل الجنسية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن وزارة الخارجيّة الإسرائيلية تتحقّق من ذلك.

ولفتت تقارير إلى أن السلطات المصرية تحقق في الاشتباه في مقتل رجل أعمال روسي في مدينة الإسكندرية؛ وفي المقابل، تمّ تناقُل أنباء عبر شبكات التواصل الاجتماعيّ، بأن القتيل، مواطن إسرائيليّ.

تفاصيل أوفى تباعا....