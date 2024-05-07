مفاوضات الهدنة: واشنطن تأمل تمكُّن إسرائيل وحماس من سدّ "الفجوات المتبقية" والتوصّل لاتفاق قريبا جدا

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "يشير تقييم دقيق لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سدّ الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".

أعربت واشنطن، مساء اليوم الثلاثاء، عن أملها في أن تتمكن إسرائيل وحركة حماس من "سدّ الفجوات المتبقية" في محادثات وقف إطلاق النار، مضيفة أن إسرائيل أبلغتها بأن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب غزة، "محدودة".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي: "يشير تقييم دقيق لمواقف الجانبين إلى أنهما قادران على سدّ الفجوات المتبقية، وسنبذل كل ما في وسعنا لدعم هذه العملية".

وقال كيربي: "الإسرائيليون يفاوضون بحسن نية ووفدهم يتوجه للقاهرة اليوم لإكمال التفاوض".

وأضاف: "أعتقد أن الفجوات في الصيغة المعدلة التي وافقت عليها حماس يمكن سدها".

وفي ما يتعلّق برفح، قال: "الإسرائيليون أكدوا لنا أن العملية العسكرية في رفح محدودة النطاق، والغرض والحجم ونحن نراقب عن كثب".

وذكر كيربي أنه "من غير الممكن تنفيذ عملية عسكرية كبيرة في رفح تراعي أمن وسلامة مليون ونصف مدني هناك".

مسؤول في حماس: محادثات القاهرة "فرصة أخيرة" لإسرائيل لاستعادة الرهائن

وحذّر مسؤول في حماس، إسرائيل، الثلاثاء، قبيل توجه وفد من الحركة الى القاهرة لاستكمال المباحثات بشأن مقترح للهدنة، من أنها ستكون "الفرصة الأخيرة" لاستعادة الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال المسؤول الذي لم تسمّه وكالة "فرانس برس" للأنباء، إن "هذه الفرصة الأخيرة أمام (رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين) نتنياهو وعوائل الأسرى الصهاينة لعودة أبنائهم، أو أن يكون مصيرهم مصير الطيار رون أراد" الذي أسقطت طائرته فوق لبنان عام 1986، ولا يزال مصيره مجهولا.