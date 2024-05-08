قتيل في جريمة إطلاق نار في حيفا

قتل شاب من جراء تعرضه لإطلاق نار مساء اليوم، الأربعاء، في مدينة حيفا، على خلفية جنائية، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا القتل في المجتمع العربي في جرائم ارتكبت منذ مطلع العام الجاري، إلى 68 قتيلا.

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وجاء في بيان صدر عن الشرطة الإسرائيلية أنها "تحقق في ملابسات مقتل مواطن في مدينة حيفا، إثر تعرضه لإطلاق نار".

وحول خلفية الجريمة، قالت الشرطة إن "الحديث يدور عن حدث جنائي، إثر نزاع بين منظمات إجرامية"،

وقالت إن "قائد لواء الساحل وصل إلى موقع الجريمة وأجرى تقييمًا للوضع".