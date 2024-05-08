وفاة الشابّة في أبو سنان: "لا شبهات جنائيّة"

ذكرت الشرطة في بيان أصدرته مساء اليوم، أنه في ما يتعلّق بالإعلان الذي صدر صباح أمس، الثلاثاء، عن فتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، أفضت إلى مقتل شابة في الثلاثينات من عمرها، في أبو سنان، "فقد أُزيلت الشكوك حول

أكّدت الشرطة اليوم الأربعاء، أنه ما مِن شبهات جنائيّة بشأن وفاة الشابة فاطمة ديراوي طربية، التي أُعلن أمس الثلاثاء، أنها قُتلت في بلدة أبو سنان.

وذكرت الشرطة في بيان أصدرته مساء اليوم، أنه في ما يتعلّق بالإعلان الذي صدر صباح أمس، الثلاثاء، عن فتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب جريمة قتل، أفضت إلى مقتل شابة في الثلاثينات من عمرها، في أبو سنان، "فقد أُزيلت الشكوك حول وقوع حدث إجراميّ، مما أدى إلى وفاة المتوفاة".

الشابة فاطمة ديراوي طربية

وأكدت الشرطة أن إعلانها جاء "بعد إجراء الفحص وبناء على طلب الشرطة، وبعد أن تسلمت الجهات الطبية النتائج منذ فترة قصيرة".

وكانت عناصر من الشرطة وصلت إلى المكان باعتقال شخص يبلغ من العمر 38 عامًا، وقالت إنه مشتبه به، وقد أحالته إلى التحقيق في مركز الشرطة، ليتبين اليوم أنه ما من شبهات جنائية.