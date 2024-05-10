حماس: سنجري مشاورات لإعادة النظر في المفاوضات إثر سلوك نتنياهو والهجوم على رفح

لفتت إلى أنه "في ضوء سلوك نتنياهو ورفضه ورقة الوسطاء والهجوم على رفح واحتلال المعبر، فإن قيادة الحركة ستجري مشاورات مع الإخوة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في إستراتيجيتنا التفاوضية".

قالت حركة حماس في بيان مساء الجمعة، إنها "تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق نار بشكل دائم، والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين بكل حرية والوصول إلى تبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية تنهي معاناة جميع أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، مقابل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، ومن أجل ذلك وافقت الحركة على مقترح الوسطاء الأخير".

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وأضافت أن "رفض (إسرائيل) مقترح الوسطاء من خلال ما وضعته من تعديلات عليه، أعاد الأمور إلى المربع الأول، كما أن هجوم جيش العدو على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان حماس موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أن الاحتلال يتهرب من التوصل لاتفاق".

وتابعت حماس في بيانها، أن "نتنياهو وحكومته يستخدمان المفاوضات غطاء للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد شعبنا، ويتحملان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق".

ولفتت إلى أنه "في ضوء سلوك نتنياهو ورفضه ورقة الوسطاء والهجوم على رفح واحتلال المعبر، فإن قيادة الحركة ستجري مشاورات مع الإخوة قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في إستراتيجيتنا التفاوضية".

وختمت حماس بيانها "نحيي كتائب القسام وسرايا القدس وكل فصائل المقاومة الفلسطينية التي تسطر أروع ملاحم البطولة في التصدي لجيش العدو وتوغلاته في كل محاور قطاعنا الصامد، وعملياتها البطولية التي أوقعت عددا من جنود العدو بين قتيل وجريح في رفح هذا اليوم، فإننا نؤكد أن الهجوم على رفح لن يكون نزهة وأن غزة ستكون دوما مقبرة للغزاة المحتلين"؛ حسبما جاء في البيان.