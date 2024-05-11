حزب الله يستهدف موقعين إسرائيليين منذ فجر السبت

اندلعت، أمس الجمعة، حرائق عدة في الأحراج المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، بعد إطلاق قذائق صاروخية بالتزامن مع موجة حر سجلت معدلات عالية من الحرارة والجفاف.

كريات شمونة بعد سقوط صواريخ من حزب الله فيها (Getty images)

استهدف حزب الله للمرة الثانية، منذ فجر اليوم السبت، موقعا إسرائيليا، وذلك بعد تصعيد ملحوظ على الجبهة الشمالية بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.

واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مواقع بجنوب لبنان، يوم أمس، الجمعة، حيث استشهد فرد من فريق الدفاع المدني ومقاتلون جراء القصف الإسرائيلي المتواصل فيما أعلن "حزب الله" استهداف عدة مواقع وبلدات إسرائيلية بعد أن دوت صافرات الإنذار بشكل متلاحق عند الحدود وفي الجليل الأعلى.

فيما اندلعت، أمس الجمعة، حرائق عدة في الأحراج المحيطة بالمستوطنات الإسرائيلية الحدودية مع لبنان، بعد إطلاق قذائق صاروخية بالتزامن مع موجة حر سجلت معدلات عالية من الحرارة والجفاف.

وكثّف جيش الاحتلال، قصفه لبلدات ومواقع في جنوب لبنان في تصعيد للمواجهات الحدودية المستمرّة مع حزب الله، وفصائل فلسطينية.