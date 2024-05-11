النقب: مقتل شاب (17 عاما) في شقيب السلام بجريمة إطلاق نار

بلغت حصيلة القتلى العرب 69 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

قُتل الشاب بكر محمد الجرابعة (17 عامًا)، فجر اليوم السبت، إثر تعرضه لجريمة إطلاق نار في شقيب السلام بالنقب.

وجاء في بيان الإسعاف أن "مركز نجمة داوود الحمراء تلقى فجر اليوم السبت قرابة السّاعة 04:36 بلاغًا حول حادثة عنف وقعت في شقيب السّلام، وعليه وصلت الطّواقم إلى المكان ووجدت شاب (17عامًا) بلا علامات حياة، وأقرّت وفاته على الفور".

69 قتيلا عربيا منذ مطلع العام

بلغت حصيلة القتلى العرب 69 قتيلا بينهم 3 نساء في جرائم إطلاق نار وطعن منذ مطلع العام الجاري ولغاية اليوم، فيما سجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.

يذكر أن المجتمع العربي يشهد تصاعدا خطيرا في أعمال العنف والجريمة دون رادع في ظل تقاعس الشرطة وانعدام خطة مهنية لمكافحتها أو الحد منها.