تواصل القصف المتبادل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي

دوت صافرات الإنذار، في مدينة نهاريا وفي عدت بلدات في الجليل الغربي والأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

تبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني، اليوم الخميس، إطلاق النار، إذ قصفت المدفعية الإسرائيلية أطراف عدة بلدات في جنوبي لبنان، كما استهدفت مواقع بقصف نفذته الطائرات الحربية، فيما استهدف حزب الله مواقع وقوات إسرائيلية في المنطقة الحدودية.

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ودوت صافرات الإنذار، في مدينة نهاريا وفي عدت بلدات في الجليل الغربي والأعلى على الحدود مع القطاع الشرقي من جنوبي لبنان، في الوقت الذي تواصلت التهديدات من الجانبين، بتوسيع دائرة الاشتباكات.

ويتواصل تبادل القصف على الحدود اللبنانية منذ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، مع تكثيف الجيش الإسرائيلي هجماته على قرى الجنوب اللبناني في الأيام الأخيرة، فيما يصعد حزب الله هجماته على مواقع وتجمعات عسكرية وبلدات إسرائيلية حدودية.