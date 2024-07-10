يورو 2024: إنجلترا تطيح بهولندا وتبلغ النهائي الثاني تواليا

منتخب إنجلترا لكرة القدم ينجح في الدقائق الأخيرة من الشروط الثاني بتسجيل هدف الفوز على منتخب هولندا ليبلغ بذلك نهائي كأس أوروبا الذي تستضيفه ألمانيا؛ لتلتحق إنجلترا بذلك إلى إسبانيا إلى المباراة النهائية المقررة يوم الأحد المقبل.

بلغت إنجلترا المباراة النهائية الثانية تواليا في كأس أوروبا عندما حققت فوزا قاتلا على هولندا 2-1، مساء الأربعاء، على ملعب "سيغنال إيدونا بارك" في دورتموند في الدور نصف النهائي.

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وكانت هولندا البادئة بالتسجيل بواسطة تشافي سيمونز (7)، وردت إنجلترا عبر قائدها هاري كاين (18 - من ركلة جزاء)، قبل أن ينجح البديل أولي واتكينز في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وتلتقي إنجلترا، الساعية إلى لقبها الأول في الكأس القارية والثاني الكبير في سجلها بعد مونديال 1966 على أرضها، في المباراة النهائية، يوم الأحد المقبل، على الملعب الأولمبي في برلين، مع إسبانيا التي تغلبت على فرنسا 2-1، الثلاثاء، في ميونيخ.

وهي المباراة النهائية الثالثة لإنجلترا في بطولة كبرى، والأولى لها خارج قواعدها بعدما توجت في الأولى باللقب العالمي عام 1966، وخسرت الثانية في كأس أوروبا 2020 التي أقيمت في العام التالي بسبب فيروس كورونا، أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

في المقابل، توقف مشوار هولندا التي كانت تحلم باللقب الثاني في تاريخها بعد الأول عام 1988 في ألمانيا بالذات، عند دور الأربعة للمرة الخامسة بعد نسخ 1976 و1992 و2000 و2004.

وقدمت إنجلترا التي خاضت نصف النهائي للمرة الرابعة بعد 1968 و1996 و2021، مستوى أفضل نسبيا من مبارياتها السابقة في البطولة، وكانت في طريقها إلى خوض الشوطين الإضافيين للمرة الثالثة بعد ثمن النهائي أمام سلوفاكيا (2-1) وربع النهائي أمام سويسرا (5-3 بركلات الترجيح)، لكن البديلين - جناح تشلسي كول بالمر، وقلب هجوم أستون فيلا واتكينز، أنقذاها من ذلك.

ولعب ساوثغيت ورقتي بالمر وواتكينز في الدقيقة 81 مكان فيل فودن وكاين، وكانا عند حسن ظنه بعد 10 دقائق عندما مرر الأول كرة إلى الثاني داخل المنطقة فهيأها لنفسه وسددها قوية زاحفة بيمناه من زاوية صعبة وأسكنها الزاوية اليمنى البعيدة للحارس بارت فيربروخن (90+1).