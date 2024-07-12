الضفة: استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال في قرية عبوين

أعلن عن استشهاد الشاب بعد نقله بحالة خطيرة جدا إلى مستشفى سلفيت إثر اقتحام قوات الاحتلال لقرية عبوين شمال غرب رام الله.

استشهد الشاب علي موفق مزاحم (26 عاما) برصاص قوات الاحتلال خلال مواجهات وقعت إثر اقتحامها بلدة عبوين شمال غرب رام الله بالضفة الغربية المحتلة؛ اليوم الجمعة.

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وأعلن الهلال الأحمر عن استشهاد الشاب بعد نقله من عبوين إلى مستشفى سلفيت، حيث أقر الطاقم الطبي استشهاده بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

وقال رئيس بلدية عبوين، محمود حمد، إن الشاب مزاحم استشهد بعد استهدافه من قبل جنود الاحتلال وإطلاق النار عليه بشكل مباشر، خلال مواجهات دارت في أعقاب اقتحام البلدة.

وأضاف أن الشهيد نقل إلى المركز الصحي في بلدة جلجليا المجاورة وهناك أعلن عن استشهاده، ومن ثم جرى نقل جثمانه إلى المستشفى الحكومي في مدينة سلفيت.

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال قرية المغير شمال شرق رام الله.

وفي التفاصيل، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت المغير بعدة آليات عسكرية، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق جنود الاحتلال خلالها قنابل الغاز المسيل للدموع، دون الإبلاغ عن إصابات أو اعتقالات.

وهاجم عدد من المستوطنين مركبات فلسطينيين قرب قرية شقبا شمال غرب رام الله.

وذكر شهود عيان، أن نحو 10 مستوطنين مسلحين تواجدوا على الشارع الاستيطاني بالقرب من مدخل قرية شقبا، وهاجموا المركبات التي تحمل لوحة تسجيل فلسطينية بالحجارة.