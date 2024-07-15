119 قتيلا عربيًّا منذ بدء العام: مقتل شاب بإطلاق نار في يافا

قال طبيب إن "الجريح كان فاقدا للوعي، دون نبض ولا تنفُّس، وكان يعاني من إصابات نافذة في جسده"، مضيفا: "بدأنا بإجراء عمليات الإنعاش... وقمنا بإجلائه مع مواصلة عمليات الإنعاش، فيما كانت حالته حرجة"، ليُعلَن لاحقا إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

قُتل شاب في العشرينات من عمره، إثر إصابته بإطلاق نار استهدفه بجريمة ارتُكبت في مدينة يافا، مساء الإثنين، لبرتفع بذلك عدد القتلى العرب منذ بدء العام الجاري إلى 119.

وقال طاقم طبيّ وصل إلى مكان ارتكاب الجريمة، إنه "تلقى بلاغا عند الساعة 19:37 (السابعة و37 دقيقة) بشأن إصابة شخص في حادث (جريمة) عنف وقع في شارع (رئيسي) في يافا".

وأضاف أن "مسعفين قدّموا العلاج الطبي، ويحولون شابا يبلغ من العمر 20 عاما إلى مستشفى ’فولفسون’ في حالة حرجة مع إصابات نافذة، أثناء الإنعاش القلبيّ والرئويّ".

وقال طبيب إن "الجريح كان فاقدا للوعي، دون نبض ولا تنفُّس، وكان يعاني من إصابات نافذة في جسده"، مضيفا: "بدأنا بإجراء عمليات الإنعاش... وقمنا بإجلائه مع مواصلة عمليات الإنعاش، فيما كانت حالته حرجة"، ليُعلَن لاحقا إقرار وفاته متأثرا بجراحه الحرجة.

من موقع الجريمة

وفتحت الشرطة تحقيقا في ملابسات الجريمة، من دون أن تعلن عن تنفيذ أيّ اعتقالات.

وارتفعت حصيلة القتلى العرب في البلاد إلى 119، والقتلى هم من41 بلدة عربية، وبينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قُتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن، منذ مطلع العام الجاري وحتّى اليوم، فيما سجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل التي راح ضحيّتها 228 شخصا، بينهم 16 امرأة.

وتحوّلت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو شبه يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.