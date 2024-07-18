وزارة الصحة الإسرائيلية تؤكد انتشار فيروس الأطفال في مياه الصرف الصحي في قطاع غزة الذي يعاني من حرب إسرائيلي مدمرة من السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وتقول إنها تدرس "الخطوات اللازمة لمنع خطر انتشار المرض في إسرائيل".

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، العثور على أدلة تؤكد وجود فيروس شلل الأطفال (بوليو) في عيّنات مياه الصرف الصحّي من منطقة غزة.

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وقالت إن "نتائج العيّنات تتطابق مع النتائج التي وجدتها منظمة الصحّة العالمية في مصر".

وأوضحت أن الحديث عن فيروس شلل الأطفال من نوع 2.

وقالت إن "العيّنات التي تم فحصها في مختبر بإسرائيل تثير القلق بشأن وجود الفيروس في هذه المنطقة"، مشيرة إلى المختبر الذي جرى فيه فحص الهينات معتمد من قبل منظمة الصحّة العالمية".

وأضافت أنه "بشكل عام، تُجرى اختبارات للكشف عن فيروس شلل الأطفال بانتظام في مياه الصرف الصحي بهدف التعرف على إمكانيات انتشار المرض بشكل غير ظاهر".

وقالت الصحة الإسرائيلية إنها "تتابع وتدرس الخطوات اللازمة لمنع خطر انتشار المرض في إسرائيل".

ومع دخول الغزيين الشهر العاشر من الحرب الإسرائيلي المتواصلة، يستمر تدهور الواقع الطبي، وتردي مستوى الخدمات الطبية المتوافرة، بسبب استمرار استهداف الاحتلال للمؤسسات الصحية.

في المقابل، يعاني الغزيون من شح في المساعدات التي تدخل إلى القطاع، والتي تندر من بينها المساعدات الطبية والأدوية، بينما لا يتوافر الكثير من سبل العلاج للكثير من الأمراض، أو للحالات الطارئة، بما فيها الأمراض المعدية.

ويشهد القطاع انتشارا للأمراض المعدية منذ بدء العدوان الإسرائيلي، ويرجع العدد الهائل من الإصابات إلى الظروف المعيشية المتدهورة، وموجات النزوح المتكررة، وعدم توافر وسائل النظافة، بما في ذلك المياه، والاكتظاظ الكبير.

في المقابل، توقف عمل جميع البلديات في قطاع غزة عن العمل بما في ذلك تشغيل محطات معالجة مياه الصرف الصحي بسبب نقص الوقود الكافي بسبب الهجمات الإسرائيلية المتواصلة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وخلال الفترة الماضية، أصيب المئات من أطفال شمال غزة بالحصبة والشلل وبعض الأمراض المعدية بسبب عدم تلقي اللقاحات الدورية.