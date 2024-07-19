شقيب السلام: مصابان أحدهما بحالة خطيرة جراء تعرضهما لإطلاق نار

أسفر شجار تخلله إطلاق نار عن إصابة شابين بجراح وصفت بالخطيرة والطفيفة، أحيلا على إثر ذلك إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أصيب شابان (20 و25 عاما) بجراح وصفت بالخطيرة والطفيفة جراء تعرضهما لإطلاق نار خلال شجار اندلع في بلدة شقيب السلام بمنطقة النقب؛ مساء الجمعة.

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ونقل المصابان إلى عيادة في البلدة، حيث قدمت لهما العلاجات الأولية جراء إصابات اخترقت جسديهما.

وأحيل المصابان، على وجه السرعة، إلى مستشفى "سوروكا" في بئر السبع لتلقي العلاج.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الشجار والجريمة؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

يذكر أن حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، بلغت 121 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.