إسقاط مسيّرة لحزب الله شماليّ البلاد

يأتي ذلك فيما كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، أمس الخميس، استشهاد أحد مقاتليها، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارته شرقي لبنان.

دوت صافرات الإنذار في بلدات عديدة شماليّ البلاد، بينها فسّوطة، للاشتباه بتسلّل طائرة مسيّرة من لبنان، وذلك في ظلّ تصاعُد المواجهة بين حزب الله والجيش الإسرائيليّ، مؤخّرا.

يأتي ذلك فيما كانت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، قد أعلنت، أمس الخميس، استشهاد أحد مقاتليها، في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارته شرقي لبنان، فيما نعى حزب الله ثلاثة مقاتلين في صفوفه، قال إنهم "ارتقوا شهداء على طريق القدس".

وأعلن جيش الاحتلال، أمس، مقتل جنديّ في قوات الاحتياط التابعة للكتيبة 53 في اللواء المدرع "باراك" (188)، متأثرا بجراحه الحرجة بعد إصابته في 30 حزيران/ يونيو الماضي، نتيجة انفجار مسيرة مفخخة أطلقت من الجنوب اللبناني، واستهدفت موقعا للاحتلال في هضبة الجولان.

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