محاولة إنعاش طفل غرق في بركة سباحة في سخنين

أُحيل طفل يبلغ من العمر 5 أعوام إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا وهو بحالة حرجة، إثر تعرضه للغرق في بركة سباحة في مدينة سخنين.

تعرض طفل (5 سنوات) للغرق في بركة في مدينة سخنين، اليوم الإثنين، ووصفت حالته بالحرجة.

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وأحيل الطفل على وجه السرعة إلى "المركز الطبي للجليل" في نهريا. فيما عمل المسعفون على إنعاشه في محاولة لإنقاذ حياته.

وجاء في بيان صدر عن الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء" أنها "تلقت بلاغا عن تعرض طفل للغرق في بركة في سخين".

وأضاف أن المسعفين الذين وصلوا إلى المكان عملوا على تقديم العلاج الطبي لطفل يبلغ من العمر 5 سنوات، وإحالته إلى المستشفى أثناء القيام بعمليات إنعاش.