إصابة خطيرة لراكب دراجة نارية في حادث طرق بحيفا

أسفر حادث طرق وقع في مدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء، عن إصابة مستقل دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب سائق دراجة نارية بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادث طرق وقع في مدينة حيفا، صباح اليوم الثلاثاء.

وأفاد الناطق بلسان "اتحاد الإنقاذ" (إيهود هتسالا) بأن "الطواقم الطبية قدمت الإسعافات الأولية لسائق دراجة نارية، يبلغ حوالي 30 عاما، أصيب بجروح خطيرة في حادث سير في شارع (ياد لبانيم) في حيفا".

وقال مسعف من اتحاد الإنقاذ إن "هذا حادث بين سيارة ودراجة نارية، وسائق الدراجة النارية أصيب بجروح خطيرة في أطرافه والجزء العلوي من جسده. وبعد المساعدة الطبية التي قدمت له في مكان الحادث، تم إرساله إلى المستشفى".

وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث.