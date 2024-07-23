الجريمة في المجتمع العربي: قتيل في كفر قرع ومصاب قرب أبو سنان

أسفرت جريمتا إطلاق نار عن مقتل شاب في كفر قرع وإصابة آخر قرب أبو سنان، لترتفع حصيلة القتلى في المجتمع العربي منذ مطلع العام إلى 123 قتيلا.

من مكان الجريمة في كفر قرع

قتل كمال جمال عزب (36 عاما) في كفر قرع وأصيب شاب (35 عاما) آخر بجراح خطيرة قرب أبو سنان جراء تعرضهما لجريمتي إطلاق نار؛ مساء اليوم الثلاثاء.

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وفي كفر قرع، تعرض الضحية لإطلاق نار قرب محال تجارية على الشارع الرئيسي الداخلي للمدينة، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته في المكان بعد فشل محاولات إنعاشه.

وقرب مدخل أبو سنان، أصيب شاب بجراح وصفت بالخطيرة جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار.

وقدم طاقم طبي من مركز "حيان" العلاجات الأولية للمصاب، ثم جرى نقله إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا لاستكمال العلاج.

وفي الناصرة، أصيب مسن (77 عاما) بجراح وصفت بالمتوسطة جراء حادثة عنف، أحيل على إثرها إلى المستشفى الإنجليزي وهو يعاني من إصابة اخترقت جسده.

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمتين المنفصلتين؛ دون الإبلاغ عن اعتقال أي مشتبه به.

123 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 123 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.