نتنياهو يلتقي بايدن الخميس وترامب الجمعة

أعلن بيان صدر مقتضب عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، "من المقرّر أن يلتقي بالرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، في البيت الأبيض".

يلتقي رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، الخميس المقبل، فيما يلتقي الرئيس السابق، دونالد ترامب، الجمعة.

وأعلن بيان صدر مقتضب عن مكتب نتنياهو، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية، "من المقرّر أن يلتقي بالرئيس الأميركي، جو بايدن، يوم الخميس، في البيت الأبيض".

وذكر أن "اللقاء من من المقرر أن يُعقد، عند الساعة الواحدة بعد الظهر بتوقيت الولايات المتحدة (الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس المحتلة)".

وقال ترامب إنه سيلتقي نتنياهو، الأربعاء، في فلوريدا، ومن ثمّ قال إنه سيلتقيه الخميس، قبل أن يؤكّد أن اللقاء سيُعقَد الجمعة.

وفي وقت سابق الثلاثاء، ذكرت تقارير صحافية أن إسرائيل قدمت التزامات للبيت الأبيض، بعدم توجيه انتقادات للرئيس الأميركي جو بايدن وإدارته خلال الخطاب المقرر لنتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، بوم غد، الأربعاء.

وبحسب القناة 13 الإسرائيلية، بإن وزير الشؤون الإستراتيجية، رون ديرمر، نقل "التعهد" الإسرائيلي لمستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، خلال محادثات ثنائية أجريت مؤخرا.

وذكر التقرير أن سوليفان اتصل خلال الأيام الماضية عدة مرات نيابة عن الرئيس بايدن، للتأكد من عدم وجود نية لدى نتنياهو لمهاجمة سلوك إدارة بايدن علنا أمام الكونغرس.

ويؤكد محلّلون أميركيون أن الدعم الأميركي لإسرائيل سيبقى راسخاً، وأن الدعوة وجهت الى نتنياهو بهدف "إظهار تضامن أميركا مع إسرائيل".

ورغم أن الدعوات لإنهاء الحرب على غزة بلغت مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة في الأشهر الماضية، خصوصاً من الطلاب المحتجين في الجامعات الأميركية، وسياسيين من الجناح اليساري للحزب الديموقراطي، لكن ذلك لم يؤدِ إلى تغيير في دائرة القرار في الحزب الديمقراطي أو يقنعها بممارسة ضغوط كافية لإنهاء الحرب، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس" عن محللين.