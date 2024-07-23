هدم جزء من منزل لعائلة عربية في اللد

أقدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية على هدم جزء من منزل يعود لعائلة عودة الزبارقة في حي المحطة بمدينة اللد، اليوم الثلاثاء، .

هدم منزل في اللد، اليوم

هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية جزءا من منزل يعود لعائلة عودة الزبارقة في حي المحطة بمدينة اللد، اليوم الثلاثاء، بذريعة عدم استصدار ترخيص للإضافة على المنزل.

وفي التفاصيل، وفرت قوات من الشرطة الحماية لجرافات وآليات السلطات الإسرائيلية صباح اليوم في اللد، خلال هدم جزء من منزل في حي المحطة.

والمنزل الذي تم هدمه يعود لعائلة زبارقة، وكان مسكونا منذ عشرات السنين.

وقال صاحب المنزل، فارس زبارقة، لـ"عرب 48" إن "العائلة حاولت مراراً الحصول على تراخيص للبناء، ولكن السلطات رفضت ذلك. الهدم تم على الرغم من محاولات العائلة القانونية لوقف القرار".

وأشار زبارقة إلى أن "هذه العملية تأتي في إطار سياسة عنصرية تهدف إلى تضييق الخناق على العرب في المدينة".

وأكد أن "الهدم شمل فقط الإضافةعلى المنزل القديم الذي بني منذ عشرين عاما، وأن السلطات تلاحق العائلات العربية حتى على بناء شرفات منازلهم".

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