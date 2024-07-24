السجن 14 شهرا لسالم جبالي من الطيبة إثر إدانته بـ"التحريض والتماهي مع تنظيم إرهابي"

أصدرت محكمة الصلح في كفار سابا، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على الشاب سالم جبالي من مدينة الطيبة لمدة 14 شهرا بعد إدانته بـ"التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة إرهابية" بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وقفة ضد الحرب على غزة، بالطيبة، 1 حزيران/ يونيو 2024 (عرب 48)

فرضت محكمة إسرائيلية السجن لمدة 14 شهرا على سالم جبالي من مدينة الطيبة إثر إدانته بـ"التحريض والتماهي مع تنظيم إرهابي"، بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 وشن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وفي التفاصيل، أصدرت محكمة الصلح في كفار سابا، اليوم الأربعاء، حكما بالسجن على الشاب سالم جبالي من مدينة الطيبة لمدة 14 شهرا بعد إدانته بـ"التحريض على الإرهاب" و"التماهي مع منظمة إرهابية" بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وشمل الحكم على جبالي ملفا جنائيا آخر ضمن صفقة تسوية أبرمها مع النيابة العامة مع محامي الدفاع، والذي حُكم من خلاله لمدة 4 أشهر، لتبلغ مدة السجن الفعلي 14 شهرا في الملفين.

سالم جبالي

واعتُقل جبالي البالغ 38 عاما في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، إذ اقتحمت قوات كبيرة من الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) منزله، ووفقا للعائلة "قاموا بتحطيم مستلزمات البيت، والاعتداء على سالم والتسبب له بإصابات متوسطة في كافة أنحاء جسده".

وقال المحامي علاء تلاوي، الموكل عن المعتقل جبالي، لـ"عرب 48" إن "المحكمة قبلت بصعوبة الصفقة لفرض عقوبة السجن لمدة 14 شهرا، في ملف اعتبره الأصعب في الفترة الأخيرة في ملفات التحريض التي شهدتها البلاد. الملف تعيّن لجلسة الإثباتات ومن ثم تراجعت النيابة واضطرت لقبول التسوية".

المحاميان في الملف، علاء تلاوي وأمل يحيى

وأضاف أن "الحديث في لائحة الاتهام عن 3 منشورات ادُعي أنها ضد أمن الدولة، والتماهي مع حركة حماس، إذ كان أحد المنشورات خطير جدا وتخلل التحريض المباشر ضد الدولة، والتحريض على تنفيذ أعمال عنف. القاضي تردد بداية في قبول الصفقة، ولكن اليوم، تم قبولها".