وفاة شاب من كفر ياسيف متأثرا بإصابته بجريمة إطلاق نار

أسفرت جريمة إطلاق نار ارتكبت قرب مدخل أبو سنان عن مقتل شاب من كفر ياسيف، لترتفع حصيلة القتلى العرب منذ مطلع العام إلى 124 قتيلا.

توفي الشاب سليمان شحادة (34 عاما) من بلدة كفر ياسيف مساء اليوم، الأربعاء، متأثرا بإصابته في جريمة إطلاق نار تعرض لها بالأمس قرب مدخل بلدة أبو سنان المجاورة.

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وكان الضحية قد أحيل بحالة حرجة إلى المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في نهريا، ولم يكن أمام الطاقم الطبي سوى إقرار وفاته اليوم بعد فشل محاولات إنقاذ حياته.

الضحية سليمان شحادة

وجاء عن المستشفى، أنه "مع وصوله أدخل إلى غرفة العمليات ثم مكث بقسم العلاج المكثف وهو فاقد الوعي وموصول بجهاز التنفس الاصطناعي، قبل أن يتم إقرار وفاته".

124 قتيلا في المجتمع العربي منذ مطلع العام

وبذلك ترتفع حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري ولغاية الآن، إلى 124 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل راح ضحيتها 228 شخصا بينهم 16 امرأة.

وتحولت جرائم القتل وأحداث العنف إلى أمر معتاد، ترتكب على نحو يومي في المجتمع العربي الذي يجد نفسه متروكا لوحده في مواجهة العنف والجريمة.