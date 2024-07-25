إصابة عامل بجروح خطيرة في جديدة المكر

أسفر حادث عمل وقع، بعد ظهر اليوم، في جديدة المكر عن إصابة شاب في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر، بجروح وصفت بأنها خطيرة خلال عمله في جديدة المكر، بعد ظهر اليوم الخميس.

وأفاد المتحدث باسم المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) في مدينة نهريا، شمالي البلاد، بأنه "تم نقل رجل يبلغ من العمر 25 عامًا من سكان جديدة المكر، سحقته رافعة شوكية أثناء عمله، إلى مركز الجليل الطبي من قبل خدمات الإنقاذ – حيان".

وأضاف أن "حالته وصفت بالخطيرة وتم إدخاله إلى غرفة العمليات".

وباشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.