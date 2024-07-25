قلقيلية: إصابتان إحداهما خطيرة باستهداف مركبة برصاص الاحتلال

أصيب شابان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة قلقيلية وإطلاق النار على مركبة؛ مساء الخميس.

تغطية متواصلة على قناة موقع "عرب 48" في "تليغرام"

وبحسب مصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة من مدخلها الشرقي، ولاحقت مركبة وأطلقت الرصاص صوبها، ما أدى إلى إصابة شابين من بلدة عزون في البطن والظهر، وجرى نقلهما إلى المستشفى.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن إصابتين برصاص الاحتلال إحداهما خطيرة والأخرى طفيفة، وصلتا إلى مستشفى قلقيلية الحكومي.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس الشرقي للمدينة بالبوابة الحديدية ومنعت تنقل المواطنين، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.

وفي السياق، اقتحمت آليات الاحتلال العسكرية بلدة عزون وجابت عدة أحياء فيها منها "الصفحة" و"المنشار"، حيث داهم جنود الاحتلال عدة منازل وعاثوا الخراب فيها، وعرف من أصحابها: منزل الشهيد يحيى عدوان ومصلح حسين وعبد الكريم شحادة.

واندلعت مواجهات بالبلدة إثر الاقتحام، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الصوت والرصاص المعدني المغلف بالمطاط؛ دون أن يبلغ عن إصابات أو اعتقالات.

يذكر أن الاحتلال شدد من إجراءاته العسكرية بمحيط بلدة عزون منذ صباح الخميس، ويواصل نصب حواجزه العسكرية على مداخل البلدة، كما يغلق طريق جسر جيوس الواصل بين عزون ومدينة طولكرم.

إلى ذلك، حطمت قوات الاحتلال مساء الخميس عدة مركبات خلال اقتحامها لبلدة سلواد شمال شرق رام الله.

وقالت مصادر محلية، إن جنودا من جيش الاحتلال اقتحموا البلدة وجابوا عدة شوارع فيها، وقاموا بتحطيم زجاج وإعطاب إطارات 6 مركبات كانت متوقفة على جانب الطريق، كما استولوا على مركبتين.