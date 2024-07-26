بسمة طبعون: إصابة شاب بجروح خطيرة في حادثة عنف

أسفرت حادثة عنف في قرية بسمة طبعون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة، عن إصابة شاب بجروح وصفت بأنها خطيرة.

أصيب شاب، في الثلاثينيات من عمره، بجروح وصفت بأنها خطيرة في حادثة عنف وقعت بقرية بسمة طبعون في منطقة الجليل، شمالي البلاد، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد المتحدث باسم خدمة "نجمة داود الحمراء" بأن "مركز الاستعلامات 101 تلقى اليوم في ساعات الصباح الباكر، بلاغا عن حادثة عنف في بسمة طبعون، وعليه وصلت الطواقم الطبية إلى المكان وقدمت العلاجات الطبية الأولية لشاب يبلغ من العمر 26 عاما وصفت حالته بالخطيرة مع إصابات نافذة، وأُحيل بعدها إلى مستشفى رمبام لاستكمال العلاج".

ووفقا للشرطة فإنها فتحت ملفا للتحقيق في ملابسات الجريمة.