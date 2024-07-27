العيسوية: شرطة الاحتلال تطلق النار على شاب بزعم محاولة دهس عناصرها

زعمت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد عناصر الاحتلال أثناء وجودهم في البلدة.

أُصيب شاب فلسطيني وهو بالثلاثينيات من عمره، برصاص شرطة الاحتلال، فجر اليوم السبت، في بلدة العيساوية في القدس المحتلة.

وزعمت شرطة الاحتلال في القدس المحتلة، أن الشاب الفلسطيني حاول تنفيذ عملية دهس ضد عناصر الاحتلال أثناء وجودهم في البلدة.

وأطلق عناصر الاحتلال النار عليه وأصابوه بجراح خطيرة فيما لم يُصب أحد من عناصر شرطة الاحتلال، ثم اعتُقل الشاب وهو مصاب بجراحه.

وأصيب 6 مواطنين، الليلة، جراء اعتداء قوات الاحتلال عليهم بالضرب المبرح في العيسوية، من بينهم طفل (12 عاما) ومسنة (76 عاما) في العيسوية، ونقلوا إلى مستشفيات القدس.

كما اندلعت مواجهات، عقب اقتحام الاحتلال مخيم شعفاط شمال مدينة القدس، وأطلق الاحتلال خلالها الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.