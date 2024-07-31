حزب الله ينعى رسميا القائد فؤاد شكر إثر اغتياله في الضاحية الجنوبية

أشار حزب الله، صباح اليوم الأربعاء، في بيان أولي، إلى أن "العدو استهدف مبنى سكنيا في أحد أحيائها مما أدى الى استشهاد عدد من المواطنين ‏واصابة آخرين بجراح وحصول دمار كبير في عدد من طوابق المبنى".‏

نعى حزب الله، مساء اليوم الأربعاء، القائد العسكري، فؤاد شكر (السيد محسن)، بعد نحو 24 ساعة على استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية.

وجاء ذلك في بيان رسمي، أنه "بعد مسيرة حافلة كلها إيمان بالله وعهد مع الله وصدق في هذا الإيمان والعهد ‏وجهاد دؤوب بلا‎ ‎كلل ولا ملل وانتظار طويل للقاء الله تعالى والأحبة الذين سبقوا من ‏إخوانه القادة والشهداء‎ ‎والاستشهاديين وفي ذروة الشوق لهذا اللقاء، مَنَّ الله تعالى ‏على عبده المجاهد والصادق‎ ‎والمخلص والعاشق بوسام الشهادة الرفيع وأذِنَ له ‏بهذا اللقاء الأبدي في رضوان الله وجواره‎ ‎هو القائد الجهادي الكبير الأخ العزيز ‏والحبيب السيد فؤاد شكر (السيد محسن) الذي نزفه‎ ‎شهيدا كبيرا على طريق القدس، ‏تُقَدِّمُهُ مقاومتنا عنوانا لالتزامها الحاسم وعزمها الراسخ‎ ‎بمواصلة الجهاد حتى تحرير ‏الأرض والمقدسات والإنسان من ظلم ووحشية هذا الكيان الغاصب والمجرم ‏والقاتل، ورمزا من رموزها الكبار من صانعي انتصاراتها وقوتها واقتدارها ومن قادة ‏ميادينها الذين ما تركوا الجهاد حتى النَّفْسِ الأخير".‏

وأضاف حزب الله أنه "كما وكان حضوره المباشر في الحياة معنا قوةً مميزة للمقاومة ستكون شهادته ‏العظيمة دفعا قويا لإخوانه المجاهدين من أجل المُضِي قُدما بثباتِ وشجاعة لحفظ ‏الإنجازات والانتصارات والمقدرات وتحقيق الأهداف والآمال التي كان يتطلع إليها ‏هذا القائد الكبير".‏

وجاء في خاتمة البيان أنه "بيان تعزيتنا وتبريكنا وأما موقفنا السياسي من هذا الاعتداء الآثِم والجريمة ‏الكُبرى سَيُعَبِّرُ، عنه الأمين العام لحزب الله سماحة السيد حسن نصر الله ‘حفظه الله‘ غدا في ‏مسيرة تشييع الشهيد القائدِ إن شاء الله".‏