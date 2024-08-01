نتنياهو: "إسرائيل في جاهزية عالية لكل سيناريو.. سنجبي ثمنا باهظا من كل جبهة تهاجمنا"

نتنياهو: "إسرائيل موجودة في جاهزية عالية جدا في الدفاع والهجوم لكل سيناريو، وسنقوم بجبي ثمن باهظ جدا من كل جبهة تهاجمنا".

قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عقب تقييم الأوضاع في الجبهة الداخلية، إن "إسرائيل موجودة في جاهزية عالية جدا في الدفاع والهجوم لكل سيناريو، وسنقوم بجبي ثمن باهظ جدا من كل جبهة تهاجمنا".

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وجاءت تصريحات نتنياهو عقب تقييم الأوضاع حول عمل الجبهة الداخلية منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/ أكتوبر ولغاية اليوم، بمشاركة قيادة الجبهة الداخلية ووزير الداخلية، موشيه أربيل.

وعبر عن "إشادته للأعمال المهمة التي جرى القيام بها حتى الآن"، مشيرا إلى أن "ذلك يأتي ضمن الاستعدادات لما هو قادم".

وتابع نتنياهو "بعد أن قمنا أول من أمس باغتيال رئيس أركان حزب الله، تلقينا اليوم تأكيدا نهائيا لاغتيال رئيس أركان حماس محمد الضيف".

واعتبر أن "الضيف كان مسؤولا عن هجوم 7 أكتوبر، بالإضافة إلى عمليات قتل كثيرة ضد مواطني إسرائيل، وقد كان المطلوب الأول لإسرائيل على مدار سنوات، واغتياله يثبت أساسا بسيطا وهو أن من يؤذينا سنؤذيه".

وفي السياق، من المقرر أن يجري نتنياهو محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي، جو بايدن، من أجل مناقشة تطورات الأوضاع، كما التقى الأول برئيس المعارضة، يائير لبيد، من أجل إحاطة أمنية.

وتأتي تصريحات نتنياهو في ظل تأهب إسرائيل من رد حزب الله وإيران على اغتيال شُكر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.

وفيما تلتزم إسرائيل الصمت إزاء اغتيال هنية، ألمح نتنياهو مسؤولية تل أبيب عن ذلك رغم أنه لم يتطرّق أبدا إلى اغتيال هنيّة في تصريحات أدلى بها، أمس.