تفحّم الأشلاء: 5 شهداء بقصف الاحتلال لمركبة شمالي طولكرم

أفادت تقارير فلسطينية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال برفقة أربع جرافات عسكرية المدينة من محورها الغربي، وتمركزت على طول الشارع الغربي المحاذي لمسجد المرابطين.

استشهد 5 شبان فلسطينيين إثر استهدافهم بصاروخ عبر غارة جوية نفذها الاحتلال على سيارة كانت تقلهم قرب بلدة زيتا شمالي طولكرم.

فيما، قال مدير مستشفى ثابت بطولكرم: "ارتقاء 5 شهداء، شهيد معروف الهوية وهو هيثم نور الدين بليدي (25 عاما) من مخيم طولكرم و4 شهداء أشلاؤهم متفحمة، وصلوا إلى مستشفى ثابت الحكومي بعد استهدافهم بصاروخ من طائرة مسيرة قرب بلدة زيتا شمال طولكرم".

تسميةالشهيد الثاني عبد الجبار الصباغ

وبرغم صعوبة التعرف على جثث الشهداء جراء تفحّمها، تم التعرف على جثمان الشهيد الثاني عبد الجبار الصباغ، وهو من سرايا القدس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، إننا "قصفنا مركبة فلسطينية تقل خلية مسلحة قرب مدينة طولكرم بالضفة الغربية".

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، مدينة طولكرم.

وأفادت تقارير فلسطينية، باقتحام عدد من آليات الاحتلال برفقة أربع جرافات عسكرية المدينة من محورها الغربي، وتمركزت على طول الشارع الغربي المحاذي لمسجد المرابطين.

وأضافت أن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف مقاطع من الشارع في المنطقة المذكورة، وفي محيط دوار العليمي "المحاكم"، وتخريب للبنية التحتية وممتلكات المواطنين في المكان، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في سماء المدينة.