مقتل شخصين في باقة الغربيّة بإطلاق نار

وفي الساعة 20:29، تلقى مركز الاتصال 101 التابع لنجمة داوود الحمراء في منطقة الشارون، بلاغاً عن وقوع إصابات نتيجة حادث عنف في باقة الغربية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، توصلت طواقم الإسعاف والمسعفون في نجمة داود الحمراء إلى وفاة رجلين مصابين

قُتل شخصان في جريمة إطلاق نار، ارتُكبت في مدينة باقة الغربية، في وقت متأخر من مساء اليوم الأحد، لترتفع بذلك حصيلة القتلى في المجتمع العربي، منذ مطلع العام الجاري، منذ بدء هذا العام، إلى 132 .

وقالت الشرطة في بيان إنها "تلقت بلاغًا حول إصابة رجلين مجهولي الهوية بطلقات نارية، وقد أعلن عن وفاتهما داخل سيارة في منطقة مفتوحة في باقة الغربية".

وذكرت أن "قوات الشرطة وصلت إلى المكان، وهي تقوم بجمع الأدلّة من مسرح الجريمة، إلى جانب عمليات بحث عن مشتبهين"، مشيرة إلى أنه "يبدو أن الخلفية جنائية".

وذكر الطاقم الطبيّ الذي وصل إلى المكان، إنه "عند الساعة 20:29، تلقى بلاغا عن وقوع إصابات نتيجة حادث عنف في باقة الغربية، وبعد إجراء الفحوصات الطبية، توصلت طواقم الإسعاف والمسعفون... إلى وفاة رجلين مصابين بجروح نافذة".

وقال مسعِف إن القتيلين "كانا جالسين في السيارة بعد إصابتهما في حادثة عنف، وأجرينا لهما الفحوصات الطبية، إلا أن إصاباتهما خطيرة، واضطررنا إلى إقرار وفاتهما على الفور".

وفي مدينة طمرة، توفي الشاب محمود الخطيب، وهو من سكان الضفة الغربيّة، وكان قد أُصيب بجريمة إطلاق نار ارتُكبت في المدينة قبل نحو أسبوع، إذ استُهدف خلال عمله على شاحنة لجمع النفايات.

الشاب محمود الخطيب

وفي وقت سابق الأحد، قُتل غازي خالدي (59 عاما) من قرية الخالدي في جريمة إطلاق نار ارتكبت صباح اليوم، الأحد، في قرية إبطن الواقعة في منطقة الجليل الأسفل.

وبجريمة القتل المُرتكَبة في باقة الغربيّة، ترتفع حصيلة القتلى العرب في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، إلى 132 قتيلا بينهم 5 نساء و5 فتيان دون سن 18 عاما، وقد قتلوا في جرائم إطلاق نار وطعن.

وسجّل العام الماضي حصيلة غير مسبوقة في جرائم القتل، بلغت 228 قتيلا بينهم 16 امرأة.