إصابة جنود أميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد التي تضمّ قوات أميركية في العراق

أكّدت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين لم تسمّهم، إصابة جنود أميركيين؛ كما نقلت عن مصدر أمني قوله إن الصواريخ سقطت داخل قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق؛ وأفاد تقرير بأن "غارة أميركية قرب بغداد قتلت قياديا حوثيا".

أُصيب جنود أميركيون في هجوم صاروخيّ استهدف، الإثنين، قاعدة عين الأسد الجوية في غرب العراق التي توجد بها قوات أميركية وأخرى دولية.

يأتي ذلك فيما حضّت واشنطن كل الأطراف في الشرق الأوسط، الإثنين، على "الامتناع عن التصعيد"، وتهدئة التوتر في ظلّ الجهود الدبلوماسية الهادفة لمنع تدهور الوضع في الشرق الأوسط إلى حرب شاملة، فيما أكّدت طهران أن ردّها آت، وسيكون "قويًّا".

وأعلن ناطق باسم البنتاغون إصابة أميركيين، وقال إنّ "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق؛ تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأميركيين".

وأفاد البنتاغون في تصريحات أخرى صدرت عن ناطق باسمه لصحافيين، "بإصابة عدد من الجنود الأميركيين في هجوم صاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق"، وأشار إلى أنه "يعمل على تقييم الأضرار إثر الهجوم الصاروخي على قاعدة عين الأسد بالعراق".

وأكّدت وكالة "رويترز" نقلا عن مسؤولين لم تسمّهم، إصابة جنود أميركيين؛ كما نقلت عن مصدر أمني قوله إن الصواريخ سقطت داخل القاعدة.

وقالت مصادر أمنية إن القاعدة استُهدفت بصاروخَي "كاتيوشا" أطلقا الإثنين صوبها.

وفي سياق ذي صلة، أوردت صحيفة "واشنطن بوست" نقلا عن مسؤولين، أن "غارة أميركية قرب بغداد قتلت قياديا حوثيا مختصا في المسيّرات، الأسبوع الماضي".

ونقلت عن مسؤولين أميركيين وعراقيين، قولهم إن "الغارة استهدفت مسلحين كانوا يستعدون لشن هجوم على القوات الأميركية".

ودعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الإثنين، أطراف النزاع في الشرق الأوسط إلى "كسر حلقة" العنف عبر إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مطاليا كذلك باحتواء التصعيد مع استعداد إيران لتوجيه ضربة محتملة لإسرائيل.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيرته الأسترالية بيني وونغ، إنّ "التصعيد ليس من مصلحة أحد، لن يؤدّي، إلا إلى مزيد من النزاعات ومزيد من العنف ومزيد من انعدام الأمن. من الضروري كسر هذه الحلقة عبر التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأضاف: "نحن منخرطون في دبلوماسية مكثّفة، تقريبا على مدار الساعة، لتوجيه رسالة مفادها بكل بساطة أنه يجب على جميع الأطراف الامتناع عن التصعيد"، مشيرا إلى أنه "من الأهمية بمكان كسر هذه الحلقة من خلال التوصّل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وشدّد بلينكن على أنّ وقف إطلاق النار "سيفتح الاحتمالات لمزيد من الهدوء المستدام، ليس فقط في غزة وإنما أيضا في مناطق أخرى يمكن أن يتمدّد إليها النزاع"،وأكّد وجوب أن "يجد جميع الأطراف سبلا للتوصل إلى اتفاق، وليس البحث عن أسباب للتأخير أو للرفض".