شهيد جراء قصف الاحتلال مركبة في جنين

قالت جميعة الهلال الأحمر في بيان مقتضب: "طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابة حرجة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين لطفل عمره 15عاما نتيجة قصف في الحي الشرقي من المدينة"، حيث أعلن عن اسشتهاده لاحقا.

اسشتهد أحمد حسام الدين كامل السعدي (18 عاما)، متأثرا بإصابته الخطيرة جدا، كما أصيب فتى بجروح خطيرة، وذلك جراء قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبة في مدينة جنين، وذلك خلال الهدوان المتواصل على المدينة ومخيمها منذ أمس الإثنين.

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وقالت جميعة الهلال الأحمر في بيان مقتضب: "طواقمنا في جنين تتعامل مع إصابة حرجة جدا جاري إنعاش قلب ورئتين لطفل عمره 15عاما نتيجة قصف في الحي الشرقي من المدينة"، كما أعلن عن اسشتهاد الشاب السعدي.

وواصلت قوات الاحتلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها، وتدمير البنية التحتية، وسط اندلاع مواجهات وتحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وخلفت قوات الاحتلال أضرارا مادية جسيمة في البنية التحتية وفي ممتلكات الفلسطينيين، خاصة في شارع جنين – حيفا، مدخل المدينة الغربي بالقرب من صيدلية الظاهر ودوار الأحمدين، وفي شارع الناصرة، وداخل أسواق جنين، وفي حيي الجابريات وخلة الصوحة، وفي دوار الحمامة.

وفي مخيم جنين ألحقت جرافات الاحتلال دمارا واسعا وكبيرا في البنية التحتية، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية، وسط اندلاع مواجهات.

ودمرت جرافات الاحتلال منازل في شارع مهيوب في المخيم، ومنع الإسعاف والدفاع المدني من إخلاء المنازل في الشارع، فيما لا تزال تتواصل المواجهات العنيفة في جنين ومخيمها مع تواصل جرافات الاحتلال بتدمير واسع للبنية التحتية.